Дешевые товары оказались россиянам не по карману

Новые международные бренды эконом сегмента уже второй год не появляются в российских магазинах, отмечается в исследовании консалтинговой компании «Магазин магазинов» «Международные бренды 2018. Степень развития в России», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, бренды, которые в стране происхождения считаются дешевыми, в России уже относятся к среднему ценовому сегменту из-за разницы в доходах населения.

«Многие бренды видят у нас страновые риски, вследствие чего не выходят в Россию напрямую, а при открытии магазинов по франшизе цена на товары бренда еще больше растет» — отмечается в исследовании.

Отмечается, что рентабельность для мелких франчайзи международных брендов (кроме общепита) остается низкой из-за закупок в валюте на фоне ослабленного рубля.

За последние четыре года было открыто 5,5 тысячи торговых точек международных брендов, но реальный прирост составил всего 220 магазинов, поскольку многие торговые точки закрывались.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!