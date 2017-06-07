Более 70 процентов россиян выразили доверие отечественным товарам

Более 70 процентов россиян положительно относятся к товарам, произведенным в России, 26 процентов — нейтрально и лишь три процента — отрицательно. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Gfk Rus, которые привела директор по развитию Екатерина Степанюк, выступая на «Неделе российского ритейла», передает ТАСС.

В свою очередь статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов предположил, что такой уровень доверия к российским товарам присущ только продовольственному рынку. «Есть у меня ощущение, что это продовольствие», — сказал он.

Степанюк отметила, что в прошлом году россияне стали возвращаться к докризисной модели потребления. При этом объем потребления товаров повседневного спроса снизился на 1,3 процента. «Выбор более дешевых продуктов мы действительно наблюдали за 2015-2016 год, но в конце прошедшего года этот тренд себя изжил. Потребитель становится другим, и для нас это некий сигнал потепления на рынках», — сказала она.

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По данным маркетологов, люди перестают выбирать исключительно дешевые товары. «По итогам 2016 года мы видим рост в натуральном объеме в таких сегментах мясного рынка, как свинина и индейка, хотя стоимость этих продуктов несколько выше, чем, например, у курицы», — пояснила она.

В то же время, согласно исследованию Внешэкономбанка, опубликованному в мае, реальные доходы населения в начале 2017 года продолжили снижение даже несмотря на возобновление экономического роста и в апреле достигли уровней 2009 года.

