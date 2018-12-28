Названы самые востребованные профессии в 2019 году

Аналитики портала «SuperJob.ru» изучили рынок труда и назвали специальности, которые будут наиболее востребованы в 2019 году, пишет «Российская газета».

Отмечается, что тенденция последних лет продолжится — спрос на специалистов в области информационных технологий (IT) будет расти и в новом году. В частности, будут востребованы разработчики мобильных приложений для iOS и Android. Конкуренция в этом сегменте довольно низкая — менее 2 человек на место. При этом средняя зарплата по Москве составляет 130−140 тысяч рублей, а зарплатный максимум — 300 тысяч рублей.

Также спрос будет расти на UI/UX-дизайнеров, которые занимаются созданием интерфейсов различных платформ или сайтов. Конкуренция здесь тоже невысока — 2,5 соискателя на вакансию. Средняя зарплата в Москве составляет 110−120 тысяч рублей, зарплатный максимум — 250 тысяч рублей.

Кроме того, будут востребованы специалисты по тестированию/QA и аналитике данных. Среди них наиболее высокий уровень дохода у аналитиков BigData. Так, средний заработок по Москве составляет 140−150 тысяч рублей в месяц, зарплатный максимум — 250 тысяч рублей.

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