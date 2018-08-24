Роналду назвал лучший гол в карьере

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал лучший гол в своей карьере. Его слова приводит Football Italia.

«На мой взгляд, гол в ворота "Ювентуса" (гол был забит в четвертьфинале Лиги чемпионов, когда Роналду выступал в составе мадридского «Реала» — прим. «Ленты.ру») был лучшим в моей карьере. Когда люди на стадионе начали аплодировать, я был невероятно удивлен этим. Такого никогда прежде не было в моей жизни. Это было незабываемо», — заявил форвард.

Футболист рассказал о влиянии аплодисментов на решение перейти в «Ювентус». «Могу сказать, что небольшие детали в конце концов имеют большое значение. То, каким передо мной предстал стадион "Ювентуса", повлияло на меня. К сожалению, я забил тот мяч в ворота своего нынешнего клуба, но это в прошлом», — отметил он.

Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» 10 июля. Португалец играл за мадридский клуб с 2009 года и стал лучшим бомбардиром в его истории. В составе испанской команды нападающий четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!