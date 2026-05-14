В Словакии высказались о прямом участии ЕС в конфликте на Украине

Вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Тибор Гашпар в разговоре с ТАСС высказался о возможном прямом участии Европейского союза (ЕС) в конфликте на Украине.

По словам Гашпара, президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп намекает на то, что с одной стороны выведет часть войск с территории Европы, а с другой — станет меньше инвестировать в совместное вооружение.

«Поэтому Евросоюз реагирует на это желанием начать увеличивать расходы на вооружение. Действительно ли это делается только для того, чтобы сохранить качество оборонительных возможностей ЕС, или же есть какие-то намерения вступить в войну и включиться в войну, например, вместе с Украиной — то есть в этот конфликт. Я надеюсь и верю, что этого не произойдет», — пояснил Гашпар.

Вице-спикер также подчеркнул, что Словакия больше настроена на то, чтобы вкладывать финансы в здравоохранение, школы и тому подобное, а не в вооружение.

