03:30, 14 мая 2026

Владелец успешной компании взял шестилетнего сына на работу и погубил его

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

В Италии владелец успешной машиностроительной компании взял сына на работу и случайно погубил его. Об этом сообщает Need To Know.

8 мая Габриэле Де Марч из коммуны Седико, провинция Венето, катал шестилетнего сына Лукаса на вилочном погрузчике после окончания смены на территории семейного предприятия Meccanica De March. В какой-то момент мужчина отвлекся, мальчик упал с движущейся машины и попал под колеса.

Де Марч сразу же вызвал спасателей, однако помочь Лукасу было уже невозможно. В случившемся разбирается полиция. Бизнесмена могут обвинить в смерти сына, причиненной по неосторожности.

Meccanica De March основал в 1985 году Франко Де Марч. Габриэле присоединился к семейному бизнесу в 2006 году в качестве техника, значительно модернизировал компанию и затем занял пост управляющего. Хотя Meccanica De March остается небольшой фирмой, она выполняет заказы клиентов со всей Европы.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре пожилой мужчина перепутал педали газа и тормоза в автомобиле и погубил двоих друзей. Машина резко рванулась назад и сбила их.

