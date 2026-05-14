Россиянам подсказали алгоритм действий при ночных пробуждениях

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Ночные пробуждения зачастую связаны с перегрузкой нервной системы и проблемами с циркадными ритмами, утверждает гинеколог Екатерина Волкова. В своем Telegram-канале она подсказала россиянам способы улучшить качество сна.

По словам Волковой, существует определенный алгоритм действий, который нужно в течения дня соблюдать людям, сталкивающимся с ночными пробуждениями. В первую очередь врач посоветовала им после 19:00 переключить лампы с холодного белого света на желтый, чтобы не было препятствий для выработки мелатонина.

На 21:30 стоит запланировать теплый душ или ванночку для ног длительностью 10-15 минут, чтобы расслабить тело и перевести головной мозг в режим отдыха, добавила доктор. В 22:00 нужно заняться чем-то спокойным, например, почитать бумажную книгу или помедитировать. Телефон в это время должен находиться за пределами спальни, подчеркнула врач.

«Важно: в спальне должно быть тихо и темно. Используйте плотные шторы или маску для сна, уберите все мигающие индикаторы. Пусть в комнате будет немного прохладнее, чем в остальном доме», — добавила Волкова. Если человек все же проснулся посреди ночи, то стоит не тянуться к телефону, а перевернуться на другой бок, сделать несколько медленных выдохов и подумать о чем-то нейтральном. Обычно эти действия помогают снова заснуть, заключила медик.

Ранее невролог Юлия Прокофьева оценила пользу привычки выпивать бокал вина перед сном. По ее мнению, из-за алкоголя утром человек будет ощущать себя разбитым.

