24 апреля 2026

Врач оценила пользу привычки выпить бокал вина перед сном

Невролог Прокофьева: Алкоголь усиливает храп и подавляет фазу быстрого сна
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Невролог Юлия Прокофьева рассказала, может ли бокал вина, выпитый вечером, улучшить качество сна. Пользу этой привычки она оценила в беседе с РИАМО.

По словам Прокофьевой, после бокала вина сон действительно может наступить быстрее, однако его качество катастрофически ухудшится, а утром состояние будет разбитым. «Алкоголь подавляет фазу быстрого сна, которая критически важна для эмоциональной регуляции и памяти. Кроме того, он вызывает фрагментацию сна во второй половине ночи, когда алкоголь метаболизируется, приводит к обезвоживанию и расслабляет мышцы глотки, усиливая храп и апноэ», — объяснила она.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

Развеяла врач и заблуждение об обязательных восьми часах сна. Она заявила, что разным людям требуется разное время отдыха, и насильно заставлять себя спать вредно, поскольку можно выработать условный рефлекс из-за лежания в кровати без сна. Прокофьева также попросила не принимать бесконтрольно препараты со стимулирующим сон гормоном мелатонином — при обычной бессоннице их эффективность низка, а бесконтрольный прием высоких доз может нарушить собственную выработку гормона.

Ранее сомнолог Джордан Бернс рассказал, как быстро уснуть после внезапного пробуждения. Врач посоветовал попробовать дыхательные упражнения и технику «когнитивная перетасовка».

    Последние новости

    В МИД рассказали об объявленной Западом войне с Россией

    Лавров выступил с предупреждением о США

    Лавров назвал двух новых союзников России

    «Празднику» ЕС из-за кредита Украине предрекли скорый конец

    Лавров высказался о «маргинализации» России

    Российские военные вернулись из украинского плена

    На Украине приготовились к массированному обстрелу

    Автобус столкнулся с фурой в российском регионе

    Троих попавших под лавину в Бурятии туристов обнаружили живыми

    В Иране опровергли переговоры с США

    Все новости
