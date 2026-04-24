Врач оценила пользу привычки выпить бокал вина перед сном

Невролог Прокофьева: Алкоголь усиливает храп и подавляет фазу быстрого сна

Невролог Юлия Прокофьева рассказала, может ли бокал вина, выпитый вечером, улучшить качество сна. Пользу этой привычки она оценила в беседе с РИАМО.

По словам Прокофьевой, после бокала вина сон действительно может наступить быстрее, однако его качество катастрофически ухудшится, а утром состояние будет разбитым. «Алкоголь подавляет фазу быстрого сна, которая критически важна для эмоциональной регуляции и памяти. Кроме того, он вызывает фрагментацию сна во второй половине ночи, когда алкоголь метаболизируется, приводит к обезвоживанию и расслабляет мышцы глотки, усиливая храп и апноэ», — объяснила она.

Развеяла врач и заблуждение об обязательных восьми часах сна. Она заявила, что разным людям требуется разное время отдыха, и насильно заставлять себя спать вредно, поскольку можно выработать условный рефлекс из-за лежания в кровати без сна. Прокофьева также попросила не принимать бесконтрольно препараты со стимулирующим сон гормоном мелатонином — при обычной бессоннице их эффективность низка, а бесконтрольный прием высоких доз может нарушить собственную выработку гормона.

Ранее сомнолог Джордан Бернс рассказал, как быстро уснуть после внезапного пробуждения. Врач посоветовал попробовать дыхательные упражнения и технику «когнитивная перетасовка».