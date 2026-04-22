Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:01, 22 апреля 2026

Врач посоветовал две техники быстрого засыпания при пробуждении в три часа ночи

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom

Американский сомнолог Джордан Бернс рассказал, что поможет быстро заснуть при пробуждении в три часа ночи. Две техники он раскрыл изданию Tom's Guide.

В первую очередь при внезапных пробуждениях среди ночи Бернс посоветовал технику «когнитивная перетасовка». Ее суть заключается в том, чтобы представлять случайные слова и объекты и визуализировать их, а потом переходить к другому объекту, не связанному с предыдущим. Например, можно придумать слово из нескольких букв и по очереди представлять себе по нескольку предметов, начинающихся на каждую букву этого слова.

«Отвлекая внимание на нейтральную или даже скучную умственную деятельность, вы быстрее погрузитесь в сон, потому что мысли, мешающие заснуть, постепенно рассеиваются», — объяснил сомнолог.

Второй техникой, которая поможет быстро уснуть, если человек проснулся среди ночи, Бернс назвал размеренное дыхание. По его словам, достаточно просто совершать медленные и глубокие вдохи без какой-либо специфической дыхательной техники.

Врач также призвал во время внезапного ночного пробуждения не смотреть на часы. Он заверил, что из-за этого человек становится бодрее и с трудом может заново уснуть.

Ранее сомнолог Карен Карлсон перечислила причины частых пробуждений среди ночи. По ее словам, с этой проблемой особенно часто сталкиваются женщины среднего возраста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok