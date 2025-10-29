Забота о себе
02:33, 29 октября 2025Забота о себе

Названы причины частых пробуждений среди ночи

Сомнолог Карлсон: Женщины чаще просыпаются в 3-4 часа ночи и не могут уснуть
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tirachardz / Freepik

Вид бессонницы, при котором человек легко засыпает, а затем просыпается в три или четыре часа ночи, называется инсомния, связанная с поддержанием сна. Подробнее о причинах этого состояния рассказали врач-сомнолог Карен Карлсон и эксперт по сну из Университета Джонса Хопкинса Луис Ф. Буэнавер изданию HuffPost.

Карлсон отметила, что этот вид нарушения сна хорошо знаком женщинам среднего возраста. По ее словам, именно они чаще всего сталкиваются с ночными пробуждениями, после которых не могут уснуть. Возможными причинами этого состояния врач назвала проблемы со здоровьем, стрессы, депрессию и приливы из-за гормональной перестройки в период менопаузы.

Врач добавила, что чаще всего наладить ночной сон можно без помощи врача, изменив свое расписание. «Например, многие рано ложатся спать, чтобы компенсировать недосып за другие дни. Но через шесть-семь часов они просыпаются, так как мозг уже получил достаточно отдыха», — отметила сомнолог.

Буэнавер добавил, что не нужно через силу пытаться снова уснуть. По его мнению, лучше заняться несложными делами: почитать книгу или рассортировать белье. Чтобы ночные пробуждения не повторялись, он рекомендовал придерживаться одного и того же режима в будние, выходные и праздничные дни.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик предупредила, что бессонницу может провоцировать кофеин. Чтобы избежать этого, она посоветовала выпивать последнюю чашку кофе до 14–15 часов.

