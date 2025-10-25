Забота о себе
17:33, 25 октября 2025

Раскрыто оптимальное время для последней чашки кофе

Гастроэнтеролог Чистик посоветовала пить последнюю чашку кофе до 14-15 часов
Фото: valeria_aksakova / Designed by Freepik

Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик раскрыла россиянам оптимальное время для последней чашки кофе за день. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

«Кофеин сохраняется в организме от восьми до десяти часов. Чтобы не нарушать сон, последнюю чашку бодрящего напитка лучше пить до 14-15 часов, а людям с повышенной чувствительностью — и того раньше», — посоветовала Чистик.

При беременности, приеме гормональных контрацептивов и в пожилом возрасте, как отметила врач, метаболизм замедляется, поэтому действие кофеина длится дольше. Также толерантность к нему формируется при регулярном употреблении кофе: бодрящий эффект становится слабее, а зависимость от утренней чашки — сильнее. В связи с этим специалистка предложила делать «кофейные паузы» на один-два дня. Эта мера поможет восстановить чувствительность рецепторов.

Тем же, кто не может вечером обойтись без чашки кофе, врач порекомендовала выбирать варианты без кофеина. Также такие напитки подходят людям с тревожностью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, нарушениями сна и беременным женщинам.

Ранее врач Триша Пасричи дала несколько советов, благодаря которым можно значительно увеличить пользу кофе. Среди прочего она рекомендовала избегать или хотя бы минимизировать потребление сахара и искусственных подсластителей, которые многие люди зачастую в чрезмерном количестве добавляют в кофе.

    

