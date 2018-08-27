В «Реале» пожаловались на отсутствие Роналду

Защитник мадридского «Реала» Марсело оценил игру команды после ухода нападающего Криштиану Роналду. Его слова приводит Football Espana.

«Конечно, нам не хватает Криштиану. Он лучший игрок в мире. Но Гарет Бэйл и Карим Бензема тоже хорошие футболисты», — заявил Марсело.

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Футболист также поделился мнением о победе над «Жироной» (4:1). «Честно говоря, был удивлен заменой (вместо Марсело во втором тайме вышел Рафаэль Варан — прим. «Ленты.ру»). Но я уважаю решение тренера. Мы на правильном пути. Уверен, будем прогрессировать с каждым матчем. Мы провели хорошую игру и взяли три очка», — отметил он.

После ухода Роналду посещаемость матчей мадридцев снизилась. Матч первого тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Хетафе» посетило всего 48 446 зрителей. Это худший показатель клуба за 10 лет.

Роналду перешел из «Реала» в туринский «Ювентус» 10 июля. Португалец играл за мадридский клуб с 2009 года и стал лучшим бомбардиром в его истории. В составе команды нападающий четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

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