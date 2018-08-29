Роналду попросил «Ювентус» купить его бывшего одноклубника

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил руководство команды приобрести защитника мадридского «Реала» бразильца Марсело. Об этом сообщает Don Balon.

По информации издания, португалец и его агент надеются, что в зимнее трансферное окно «королевский клуб» расстанется с Марсело за сумму, близкую 50 миллионам евро. Роналду хочет воспользоваться тем, что у защитника и главного тренера мадридского клуба Хулена Лопетеги возникли разногласия.

Отмечается также, что трансфер мог быть совершен уже этим летом, но туринцы не захотели нарушать правила финансового fair play. Президент «Реала» Флорентино Перес в свою очередь не намерен продавать 30-летнего бразильского защитника и надеется, что Марсело вскоре наберет оптимальную физическую форму. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

Марсело подписал контракт с «Реалом» в 2007 году. За свою карьеру в мадридском клубе он по четыре раза стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

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