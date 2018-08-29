Спорт
 
Путин объявил о смягчении пенсионной реформы→
Последние новости
Медведев заявил о согласовании пенсионной реформы с обществом
«Яндекс» отказался подчиниться Роскомнадзору и удалить пиратский контент
На автомобиль из «Кортежа» Путина нашелся покупатель
Украинский турист перегрелся в Крыму
Аукцион в Москве продлился 13 часов 
Перед посольством России в Киеве устроили кладбище
Эдди Мерфи в 57 лет обзаведется 10-м ребенком
Американская «Стратосферная крепость» получит гиперзвуковое оружие
В деле погибших в ЦАР журналистов всплыли новые подробности
Путин создал предпенсионный возраст
Новости партнеров

Роналду попросил «Ювентус» купить его бывшего одноклубника

Перейти в «Мою Ленту»
Марсело и Криштиану Роналду

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил руководство команды приобрести защитника мадридского «Реала» бразильца Марсело. Об этом сообщает Don Balon.

По информации издания, португалец и его агент надеются, что в зимнее трансферное окно «королевский клуб» расстанется с Марсело за сумму, близкую 50 миллионам евро. Роналду хочет воспользоваться тем, что у защитника и главного тренера мадридского клуба Хулена Лопетеги возникли разногласия.

Отмечается также, что трансфер мог быть совершен уже этим летом, но туринцы не захотели нарушать правила финансового fair play. Президент «Реала» Флорентино Перес в свою очередь не намерен продавать 30-летнего бразильского защитника и надеется, что Марсело вскоре наберет оптимальную физическую форму. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

Марсело подписал контракт с «Реалом» в 2007 году. За свою карьеру в мадридском клубе он по четыре раза стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Cristiano Ronaldo apuñala a Florentino Pérez: se lleva a un crack del Real Madrid a precio de saldo
В «Реале» пожаловались на отсутствие Роналду
В «Ювентусе» объяснили низкую результативность Роналду
Другие материалы рубрики
Спорт00:01Сегодня

Газанули

Они поднялись со дна российского футбола. И опережают чемпионов
12:48Сегодня

Игнашевич ответил на унижения сборной России перед чемпионатом мира

09:46Сегодня

Футболист отметился автоголом почти с центра поля

20:4827 августа

В Волгограде прошел турнир «Кожаный мяч»

Спорт00:0727 августа
Мария Шарапова для рекламной кампании Evian

Бедная Маша

Шарапова годами зарабатывала миллионы. Допинг едва не отнял у нее все
13:22Сегодня

Макгрегор жестко ответил Мэйуэзеру и послал его семью

23:2928 августа

Бывшего игрока сборной Англии изувечила африканская крыса

17:1527 августа

Холдинг S8 Capital стал партнером Федерации регби России

Спорт00:0128 августа
Хабиб Нурмагомедов

«Хабиб даст ответ на все»

Макгрегор и Нурмагомедов дерутся в интернете. Реальный бой все ближе
11:18Сегодня

Олимпийский чемпион отказался жить в России

19:4528 августа

Салах пожаловался на пребывание в Чечне во время чемпионата мира

13:0217 августа

Рекорды Медведевой и Загитовой списали в архив

Россия
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»
Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
Правительство отреагировало на предложения Путина по пенсиям
ЦИК приготовился к референдуму по пенсионной реформе
«Он ел мусор на улице, пытаясь спасти мир»
 
Путин предупредил об использовании пенсионной реформы для саморекламы
Все материалы
Мир
Нефтяной ад
Как живется в самой опасной стране Африки
Китай решил расширить военное влияние за рубежом
Немцев лишили золотого Эрдогана
Гроб Маккейна понесет россиянин
Террористов в пустыне отрезали от воды
Берег смерти
Америка и Китай едва не устроили ядерную войну. Всех спас Советский Союз
Джон МаккейнЗлейший друг
Сенатор Маккейн воевал с Россией и любил Америку. Его боялся даже Трамп
Все материалы
Бывший СССР
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Перед посольством России в Киеве устроили кладбище
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Порошенко увидел «щупальца Москвы» в выборах на Украине
Назван срок разрыва Украиной Договора о дружбе с Россией
Украина закрыла свое представительство при СНГ
Чернокожего британца не пустили в украинский ресторан
Все материалы
Экономика
Дурь в кармане
Пиво соединят с марихуаной. Это будет стоить миллиарды
Алишер УсмановМодель для сборки
Как Алишер Усманов формулирует новую стратегию российского бизнеса
Дальше сами
Эта страна обманывала весь мир и жила в долг. Пришла пора платить
Путин создал предпенсионный возраст
Названа лучшая кабачковая икра
Виталий Савельев вновь избран гендиректором «Аэрофлота»
Путин объявил о смягчении пенсионной реформы
Все материалы
Силовые структуры
«Это будет клеймо по жизни»
Российские девушки продают себя за миллионы. Жажда роскоши приводит их в тюрьму
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Перми коллектор избил оперную певицу за несуществующие долги
По делу о пытках в ярославской колонии задержали еще двоих тюремщиков
Вора в законе Пызу обстреляли из гранатомета
Жительница Кузбасса наступила на ногу полицейскому и пошла под суд
Все материалы
Наука и техника
Красноармейцы рассматривают японские трофеи после Хасанских боев, 1938 год«С этих высот могли обстреливать Владивосток»
Кто на самом деле победил в столкновении Советского Союза с Японией
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
Взяли за душу
У человека в теле нашли новый орган. Для чего он нужен?
Российские «умные часы» обошлись без «российских мозгов»
В Вашингтоне обнаружено взрывное устройство
Исчезновение арктической экспедиции оказалось необъяснимым
Американская «Стратосферная крепость» получит гиперзвуковое оружие
Все материалы
Спорт
Газанули
Они поднялись со дна российского футбола. И опережают чемпионов
Игнашевич ответил на унижения сборной России перед чемпионатом мира
Роналду попросил «Ювентус» купить его бывшего одноклубника
Футболист отметился автоголом почти с центра поля
Макгрегор жестко ответил Мэйуэзеру и послал его семью
Бывшего игрока сборной Англии изувечила африканская крыса
Олимпийский чемпион отказался жить в России
Все материалы
Культура
«Тема сексуальности была под запретом»
Превращение девочки в объект желания на фотографиях из американской глубинки
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
«Эпоха вертухаевых внучат»
Владимир Сорокин о том, как советское прошлое привело к российскому настоящему
Признавшую Россию агрессором украинскую певицу застыдили за русский язык
Эдди Мерфи в 57 лет обзаведется 10-м ребенком
Певица из Spice Girls начала лечиться от секс-зависимости
Тело величайшей певицы в истории положили в золотой гроб и выставили в музее
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мы никогда не будем смешнее русских»
Русские мемы свели с ума иностранцев и вышли на международный уровень
Учительницу отстранили от работы за распространение порно
Ольга Бузова«Для меня ты не мужик. Ты тупо пятно, которое несет фигню»
Бузова открывает мир других мужчин на телевидении. Они бьются за нее, как львы
Пекарню в Амстердаме пристыдили за название в честь юной жертвы Холокоста
В деле погибших в ЦАР журналистов всплыли новые подробности
Американец опубликовал секс-видео с бывшей на сайте с миллиардной аудиторией
Модель рассказала о неприятной изнанке счастливых кадров c любимым
Все материалы
Ценности
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Ho Chi Minh (1890-1969), Vietnamese Communist revolutionary and Dictator, Prime Minister (1946-1955) and President (1945-1969) of the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam). Дядюшка Хо
Женщины, сигареты и войны величайшего вьетнамца планеты
Раскрыт ежечасный заработок кандидатки в самые молодые миллиардерши
Раскрыто значение формы пупка
Перечислены самые необходимые мужчине вещи
Меган Маркл стала примером для масс-маркета
Все материалы
Путешествия
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды
Украинский турист перегрелся в Крыму
Сергей Зверев устроил истерику в аэропорту и попал на видео
Женщина-пилот спрыгнула с самолета на ходу и прославилась
Все материалы
Из жизни
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
У собак есть свои секреты
На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
Кость в горле
Они поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
Фанат татуировок отрезал нос и уши ради сходства со скелетом
Шершни построили огромное гнездо в автомобиле
Кореец отведал суши и лишился руки
Михаил ФоменкоРусский Тарзан
Его семья сбежала от Сталина в Австралию. Он ушел от нее в джунгли
Все материалы
Renault Arkana во всех подробностях
Все, что нужно знать про новый французский кроссовер для России
Aurus в деталях
Рассматриваем во всех подробностях седан проекта «Кортеж»
Скандальная реклама автомобилей
Сексизм, черный юмор и насмешки над конкурентами в рекламе машин
Внедорожники, ставшие кроссоверами II
Шесть машин, сменивших внедорожное прошлое на кроссоверное настоящее. Часть вторая
Renault сделала для России купеобразный кроссовер
Представлен прототип новой Lada 4x4
Kia частично раскрыла дизайн нового Proceed
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы