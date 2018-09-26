«Реал» и «Барселона» приготовили десятки миллионов евро на мексиканца

Мадридский «Реал» и «Барселона» поборются за трансфер нападающего голландского ПСВ Ирвинга Лосано. Об этом сообщает Don Balon.

По информации издания, переход 23-летнего мексиканца обойдется покупателю в 60 миллионов евро. «Барселона» рассматривает Лосано в качестве игрока, который сможет снизить нагрузку на форварда Лионеля Месси. «Реал» же видит в нем потенциальное усиление основного состава.

Лосано стал главным открытием чемпионата мира-2018 по версии авторитетного журнала FourFourTwo. На турнире он отличился однажды — в победной встрече против сборной Германии (1:0). Вместе с командой форвард дошел до 1/8 финала, где мексиканцы проиграли бразильцам.

В текущем сезоне на счету форварда пять голов в шести матчах в чемпионате Нидерландов.

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