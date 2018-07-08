Российского футболиста включили в тройку главных открытий чемпионата мира

Британское издание FourFourTwo опубликовало на своем сайте десятку главных открытий чемпионата мира 2018 года.

Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин занял третье место в списке. 22-летний хавбек назван сыгравшим ключевую роль в победе сборной России над командой Испании в матче 1/8 финала. В двух матчах группового этапа Головин забил один мяч и сделал две результативные передачи.

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Главным открытием стал нападающий Ирвинг Лосано из сборной Мексики, второе место занял Такаси Инуи из Японии. К десяти лучшим отнесли еще одного представителя Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) — полузащитника «Краснодара» и сборной Швеции Виктора Классона, замкнувшего список.

Сборная России завершила выступление на чемпионате мира, проиграв в четвертьфинале команде Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4.

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