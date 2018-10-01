Уход Акинфеева из сборной довел россиян до слез

Решение российского голкипера Игоря Акинфеева прекратить выступление за национальную футбольную сборную вызвало бурную реакцию в сети. Для многих шаг Акинфеева, 14 лет защищавшего цвета национальной сборной, стал неожиданностью. Пользователи благодарили вратаря и выражали сожаление о том, что больше не увидят его в международных матчах. Некоторые признавались, что не могут сдержать эмоций.

— карлайл loves kk20 (@sslaaayyy) 01 октября 2018, 09:35

Впрочем, для многих уход Акинфеева из сборной стал поводом повеселиться и вспомнить былые мемы с ним. Так, футболисту припомнили рекорд среди вратарей по играм за национальную команду, сыгранным всухую (44 матча). Он также является рекордсменом по продолжительности сухой серии — она длилась 761 минуту.

О решении 32-летнего Акинфеева завершить международную карьеру стало известно ранее 1 октября. Голкипер объяснил, что к такому шагу его подтолкнули возраст и состояние здоровья. По словам 32-летнего игрока, ему тяжело совмещать выступление за национальную команду и клуб ЦСКА.

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