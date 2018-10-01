Черчесов прокомментировал уход Акинфеева из сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал с уважением отнестись к решению вратаря Игоря Акинфеева завершить выступления за национальную команду. Слова специалиста приводятся в Twitter-аккаунте сборной России.

«Акинфеев сегодня уже написал в прессе, что заканчивает. На сегодняшний день у него такое желание. Мы с ним встречались вчера, долго обсуждали. Я никак не комментирую это решение. Он свое мнение высказал. Мое мнение он знает. Он принял такое решение, и его надо уважать», — подчеркнул Черчесов.

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Состав сборной на ближайшие матчи Лиги наций с Швецией (11 октября) и Турцией (14 октября) уже определен. Черчесов вызвал на сборы трех вратарей: Маринато Гилерме из «Локомотива», Андрея Лунева из «Зенита» и Антона Шунина, представляющего «Динамо».

О решении Акинфеева завершить международную карьеру стало известно ранее 1 октября. Как пояснил сам голкипер, на такой шаг его подтолкнули возраст и состояние здоровья. По словам 32-летнего игрока, ему тяжело совмещать выступления за национальную команду и клуб.

Вратарь защищал цвета сборной с 2004 года. Вместе с командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008. Всего за сборную Акинфеев провел 111 матчей. Он выступает за ЦСКА на протяжении всей карьеры.

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