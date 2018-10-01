Акинфеев объяснил уход из сборной России

Вратарь Игорь Акинфеев заявил, что ему стало тяжело играть и за ЦСКА, и за сборную России, поэтому он решил уйти из национальной команды. Слова спортсмена приводятся на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«15 лет в сборной — огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб», — пояснил вратарь.

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При этом он отметил, что уходит «со спокойным сердцем». По его мнению, в России появились талантливые молодые игроки, которые способны его заменить. «Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады», — посчитал Акинфеев.

Об уходе из сборной вратарь объявил ранее 1 октября. На домашнем чемпионате мира он был капитаном сборной России. Этот турнир Акинфеев назвал пиком своей карьеры за национальную команду. Вместе с ней он дошел до четвертьфинала турнира.

32-летний футболист выступал за сборную России с 2004 года. В ее составе он завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы-2008. Всего за сборную Акинфеев провел 111 матчей. Он защищает цвета ЦСКА на протяжении всей карьеры.

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