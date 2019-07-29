В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны»

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом. Слова функционера приводит «Фонтанка».

По словам Медведева, переговоры с каталонцами находятся в «самой активной стадии». Также гендир «Зенита» отметил, что озвученная СМИ сумма, которую клуб готов заплатить за Малкома (40 миллионов евро), далека от реальности.

О переговорах «Зенита» и «Барселоны» по поводу Малкома сообщила Marca ранее 29 июля. Источник отмечал, что каталонцы рассчитывают продать бразильца не менее чем за 40 миллионов евро. Питерцы якобы готовы удовлетворить запросы руководства «Барселоны».

Малком выступает за «Барселону» с лета 2018 года, однако не имеет прочного места в основном составе команды. В сезоне-2018/2019 22-летний бразилец провел 24 матча за каталонцев во всех турнирах и забил четыре мяча. За его трансфер «Барселона» заплатила «Бордо» 41 миллион евро.

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