Перешедший в «Спартак» чемпион мира оценил Москву

Немецкий полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле поделился впечатлениями от Москвы. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мне нравится Москва, она огромная. А еще тут очень хорошие рестораны. Я был в русском ресторане, мне понравилась ваша еда», — заявил футболист. Он отметил, что старается не есть много мяса и чаще отказывается от него в пользу вегетарианства.

«Спартак» объявил о переходе Шюррле 31 июля. Футболист присоединился к москвичам на правах аренды до конца сезона-2019/20. По информации «Чемпионат.com», он будет зарабатывать три миллиона евро в год.

Шюррле известен по выступлениям за немецкие «Байер», «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию». С 2013 по 2015 год футболист защищал цвета «Челси». Сезон-2018/2019 он провел в «Фулхэме» на правах аренды.

В составе сборной Германии Шюррле стал чемпионом мира в 2014 году. В активе полузащитника 22 гола в 57 матчах за команду.

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