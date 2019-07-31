Чемпион мира перешел в «Спартак»

Немецкий полузащитник Андре Шюррле присоединился к московскому «Спартаку». Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

Футболист будет выступать за москвичей на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью выкупа трансфера игрока у дортмундской «Боруссии».

28 июля сообщалось, что от игрока отказался «Краснодар». Клубу предложил кандидатуру игрока агент немца Инго Хаспел.

О том, что 28-летний полузащитник может продолжить карьеру в России в июне сообщил немецкий Bild. Спустя месяц «Чемпионат.com» назвал в числе претендентов на Шюррле столичные «Локомотив» и «Спартак».

Шюррле выступал за немецкие «Байер», «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию». С 2013 по 2015 год хавбек защищал цвета лондонского «Челси». Минувший сезон Шюррле провел в «Фулхэме» на правах аренды.

В активе полузащитника 22 гола в 57 матчах за сборную Германии. В составе национальной команды Шюррле завоевал титул чемпиона мира в 2014 году. На счету хавбека голевой пас в финальном матче турнира против сборной Аргентины.

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