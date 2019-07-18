Российские клубы встали в очередь за чемпионом мира

Московские «Спартак» и «Локомотив» являются претендентами на полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, железнодорожники рассматривают вариант как с арендой, так и с покупкой футболиста. На каких условиях готов вести переговоры «Спартак», не сообщается.

О том, что Шюррле интересуется ряд российских клубов, стало известно в середине июня, однако тогда не раскрывались конкретные претенденты на игрока. «Боруссия» не заинтересована в полузащитнике, из-за чего его представители начали контактировать с потенциальными покупателями из России.

В 2014 году Шюррле стал чемпионом мира в составе сборной Германии. С его передачи немцы забили победный гол в финале турнира против аргентинцев. Также полузащитник известен по выступлениям за «Байер», «Челси» и «Вольфсбург». Последний сезон он провел на правах аренды в лондонском «Фулхэме».

В России уже играет один из членов сборной Германии — защитник Бенедикт Хеведес. Выигравший золото чемпионата мира футболист выступает за «Локомотив» с лета 2018 года.

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