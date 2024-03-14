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18:51, 14 марта 2024Россия

Сын Кадырова отправился в ДНР и получил награду

Глава ДНР Пушилин наградил сына главы Чечни Кадырова Ахмата

Кадр: Telegram-канал «K95»

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, министр Чеченской Республики по делам молодежи 18-летний Ахмат Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что посетил Донецкую народную республику (ДНР), где был награжден почетной грамотой главой региона Денисом Пушилиным.

Высокие награды ДНР получили и другие члены делегации из Чечни.

По словам Ахмата Кадырова, в ходе рабочей поездки прошел ряд встреч, а военным подразделениям был передан гуманитарный груз. Также гости региона пообщались с бойцами и осмотрели занятые российскими войсками территории. «Жителям освобожденных территорий только на данном этапе передано больше 25 тысяч тонн гуманитарного груза, в том числе медицинское оборудование, медикаменты, продукты питания, строительные материалы и многое другое», — написал сын главы Чечни.

18 января младший сын Кадырова 16-летний Адам побывал на передовой в зоне специальной военной операции, где вручил бойцам награды «За отвагу». Сопровождал подростка депутат Госдумы Адам Делимханов.

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      Константин Лысяков
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