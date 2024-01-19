Сыновья Кадырова и депутата Госдумы Гурулева побывали на СВО. Кто еще из детей российских политиков был на передовой?

Сыновья Кадырова и депутата Госдумы Гурулева побывали на СВО

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, обладатель семи наград Адам Кадыров 18 января побывал на передовой специальной военной операции, где в том числе вручил награды «За отвагу» участвующим в СВО бойцам.

На видео с передовой видно, что на Адама надет бронежилет, из разгрузки виднеются магазины для оружия. Он поехал туда в сопровождении депутата Госдумы Адама Делимханова. Это не первая поездка Адама на фронт — он был там со своими братьями в октябре 2022 года.

Помимо Адама, на СВО побывали и другие сыновья Рамзана Кадырова, а также сын депутата Госдумы Андрея Гурулева и других госслужащих.

На фронт отправились дети депутатов Госдумы

19 января о воюющем в зоне СВО сыне рассказал депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он также раскрыл звание сына — старший лейтенант медицинской службы. Депутат добавил, что знает в Госдуме приличное количество людей, чьи сыновья участвуют в СВО.

На СВО отправлялся также сын депутата Госдумы, заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Дмитрия Саблина Антон — сообщение об этом появилось на его сайте 20 декабря 2022 года. Депутат утверждал, что его сын отказался от студенческой брони, по которой не подлежал мобилизации, и пошел добровольцем. Он отметил, что перед этим, в марте 2022 года, Антон помогал мирным жителям Мариуполя как волонтер.

16 февраля 2023 года Антон Саблин упоминался в публикации на сайте «Единой России», сделанной от имени секретаря ее Генсовета Андрея Турчака. В ней рассказывалось в том числе о подразделении БАРС «Каскад», собранном из отправившихся на фронт депутатов Госдумы, которое возглавляет Дмитрий Саблин.

К слову, в нашем полку постоянно прибывает. Вместе с другими добровольцами в «Каскаде» служит Антон Саблин — сын моего товарища Димы Саблина, командующего подразделением», — сообщил Андрей Турчак публикация на сайте «Единой России»

Вернулся ли Антон Саблин с фронта, на данный момент неизвестно — новых публикаций о нем на канале Дмитрия нет.

Сыновья Кадырова привезли с СВО пленных

В октябре 2022 года сыновья Кадырова, Адам, Ахмат и Эли, которым на тот момент было 16, 15 и 14 лет соответственно, доставили в Грозный трех бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен. Юноши находились в расположении батальона Запад-Ахмат. Вместе с другими бойцами они также участвовали в операции по ликвидации вражеского укрепрайона, а в первый день нахождения на фронте обеспечили огневое прикрытие российским военным.

Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат и Эли Фото: Елена Афонина / ТАСС

В СВО участвовал сын Пескова, который сам принял это решение

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что его сын Николай сам решил принять участие в СВО, и он отнесся к этому с уважением, так как у него была «нелегкая судьба». При этом Песков отказался раскрывать подробности службы.

Перед этим основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждал, что Николай Песков проходил службу в составе ЧВК. По его словам, тот отработал «абсолютно нормально».

По колено в грязи, в говне, на «Урагане». Мало кто об этом знает Евгений Пригожин о службе Николая Пескова

Сам Николай подтвердил это и рассказал, что во время службы получил медаль «За отвагу», тоже не раскрывая подробности.

В составе ЧВК «Вагнер» на СВО также служил сын Пригожина Павел. Об этом сообщил сам основатель компании, не раскрыв подробности. После гибели Пригожина сообщалось, что Павел стал главой ЧВК «Вагнер» в составе Росгвардии. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал фейком сообщения о вхождении ЧВК «Вагнер» в Росгвардию, в Кремле заявили, что не располагают соответствующей информацией.

Об участии детей в СВО говорили и региональные чиновники

После начала частичной мобилизации на СВО отправился служить сын главы Крыма Сергея Аксенова Олег. Об этом сообщил сам Аксенов, выразив за него гордость. Цитируя Олега, Аксенов сказал, что тот «не может оставаться в стороне». В марте 2023 года глава Крыма сообщил, что его сын служит в разведывательном подразделении морской пехоты.

Сын советника губернатора Свердловской области Сайгида Билалова Руслан был призван на СВО по повестке в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. В ноябре 2022 года Руслан получил ранение в голову, но выжил. 17 декабря Сайгид снова проводил сына на фронт, написав в публикации «Руслан готов ко всему». В августе 2023 года Руслан прибыл на побывку, а в ноябре стало известно, что после возвращения на фронт мужчина попал под обстрел, получив серьезное ранение глаза, — ему предстоят операции и лечение. Известно, что у Руслана есть медаль «За отвагу».

Фото: страница Сайгида Билалова во «ВКонтакте»

Депутат Курганской городской думы Наталья Семина проводила сына на службу по контракту в феврале 2023 года. Женщина рассказала, что ее сын сам принял решение служить. Она добавила, что как мать переживает за ребенка, но это его мужской долг. В декабре 2023 года Семина рассказала, что ее сын получил офицерское звание и стал командиром штурмовиков.

Я его не отговаривала, а, наоборот, поддержала. У меня муж военный, оба сына отслужили срочную службу. Это гордость Наталья Семина депутат Курганской городской думы

Сын министра социального развития и труда Астраханской области Дмитрия Заплавнова Михаил отправился на СВО добровольцем в октябре 2022 года в составе добровольческого батальона «Терек». Известно, что он служил в МВД, а также был награжден за спасение тонущего ребенка в 2019 году. Заплавнов возглавил казачий отряд «Сармат». В феврале 2023 года мужчина передал привет с фронта, рассказав о службе и поддержке бойцов от мирных жителей. В апреле 2023 года он получил медаль «За отвагу», а в октябре получил премию «Команда Путина» от главы ЛНР Леонида Пасечника.

Сын депутата законодательного собрания Новосибирской области, председателя комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Вениамина Пака Александр в ноябре 2023 года получил медаль Жукова, которую военные получают за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах, за отличные показатели в боевой подготовке. По словам председателя Горсовета Новосибирска Дмитрия Асанцева, Александр является разведчиком «группы специального назначения 604 центра специального назначения».