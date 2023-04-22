Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:32, 22 апреля 2023Россия

Сын Пескова рассказал о получении медали «За отвагу» в ЧВК «Вагнер»

Сын Пескова подтвердил сообщения о службе в ЧВК «Вагнер» в зоне СВО

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, Николай Песков, подтвердил сообщения о службе в ЧВК «Вагнер» в зоне специальной военной операции (СВО). Слова Николая Пескова приводит KP.RU.

Как сообщил изданию Песков-младший, во время службы он совершил подвиг и был награжден медалью «За отвагу». При этом он подчеркнул, что заслужил награду в составе своего подразделения.

«Это уже за определенный боевой подвиг. Весь мой экипаж совершил подвиг. У нас был один интересный выезд. Больше я сказать не могу», — рассказал о случившемся сын пресс-секретаря главы государства.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Я видела много тяжелых ранений» Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
«Я видела много тяжелых ранений»Военная медсестра — о службе в зоне СВО, работе под огнем и охоте на российских медиков
8 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Также он рассказал журналисту, что во время службы испытывал страх и надеется, что отец гордится им. «Ни один человек не скажет, что ему было там не страшно. Но с этим приходится справляться», — подытожил он.

Ранее Евгений Пригожин рассказал подробности военной службы сына Дмитрия Пескова. По словам основателя ЧВК «Вагнер», он взял Николая к себе и изменил ему фамилию, имя и отчество. Служил Песков в частной военной компании по подложным документам. Его настоящее имя знал лишь сам Пригожин и руководитель отдела кадров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Сын Пескова рассказал о получении медали «За отвагу» в ЧВК «Вагнер»
В Подмосковье на помойке нашли американский гранатомет
Россияне стали меньше интересоваться сексом и товарами для взрослых
Зеленский ввел санкции против 25 россиян
В Роспотребнадзоре сравнили симптомы кори и ОРВИ
Доктор Мясников оценил эффективность рисовой диеты для похудения
Замглавы МИД Украины попросил десятикратно увеличить помощь Киеву
Стало известно о стягивании военной техники ВСУ в Запорожье
Россиянам раскрыли провоцирующие развитие диабета ошибки в питании
Мазепин подал в суд из-за введенных против него санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.