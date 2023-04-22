Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в ЧВК «Вагнер»

Пригожин заявил о службе сына Пескова в ЧВК «Вагнер» по подложным документам

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай служил в частной военной компании «Вагнер» по подложным документах. О подробностях службы рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин.

«Песков ко мне обратился за советом летом, так как его сын собрался ехать на войну и отговорить его от этого было бесполезно. В министерство обороны идти я ему не посоветовал, поскольку он отсиделся бы там в штабе либо ушел бы на "мясо"», — сообщил предприниматель.

По его словам, он взял Николая Пескова к себе и изменил ему фамилию, имя и отчество — об этом знал лишь сам Пригожин и руководитель кадровой службы.

Предприниматель также сообщил, что сначала сын пресс-секретаря главы государства прошел подготовку в качестве «штурмена», но его поставили членом расчета РСЗО «Ураган». Спустя шесть месяцев Песков-младший ушел в отпуск. Пригожин также добавил, что никто из расчета «Урагана» не знал, чьим сыном является их сослуживец. «Единственное, чем он отличался, — он знал английский и выглядел слишком умно», — добавил Пригожин.

О том, что сын официального представителя Кремля Дмитрия Пескова прошел службу в частной военной компании, Пригожин сообщил накануне. «Из всех моих знакомых один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который прослыл в свое время законченным либералом, своего сына, который часть жизни прожил в Америке, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: "забери его простым артиллеристом"», — поделился глава ЧВК.