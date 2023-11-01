В Госдуме назвали фейком вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии

Депутат Госдумы Хинштейн: о вхождении ЧВК в состав Росгвардии не может быть речи

Сообщения о вхождении ЧВК «Вагнер» в Росгвардию являются фейком. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

Ранее портал 59.ru сообщил, что созданная бизнесменом Евгением Пригожиным структура вошла в состав Росгвардии. Там же говорилось, что подразделение возглавил сын предпринимателя Павел Пригожин.

О вхождении ЧВК в состав Росгвардии не может быть и речи, сказал Хинштейн. Он отметил, что бывшие сотрудники частной военной компании могут вступать в ряды Росгвардии исключительно в добровольном порядке. «Структурное поглощение ЧВК Росгвардией — невозможно по определению», — подчеркнул депутат.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что личный состав спецназа «Ахмат» пополнили 170 человек из числа бывших вагнеровцев. Он отметил, что бойцы ЧВК и ранее поступали в чеченские подразделения. «Но сейчас все-таки речь идет о массовом пополнении личного состава», — сказал глава Чечни.