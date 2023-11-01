Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:10, 1 ноября 2023Россия

В Госдуме назвали фейком вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии

Депутат Госдумы Хинштейн: о вхождении ЧВК в состав Росгвардии не может быть речи

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сообщения о вхождении ЧВК «Вагнер» в Росгвардию являются фейком. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

Ранее портал 59.ru сообщил, что созданная бизнесменом Евгением Пригожиным структура вошла в состав Росгвардии. Там же говорилось, что подразделение возглавил сын предпринимателя Павел Пригожин.

О вхождении ЧВК в состав Росгвардии не может быть и речи, сказал Хинштейн. Он отметил, что бывшие сотрудники частной военной компании могут вступать в ряды Росгвардии исключительно в добровольном порядке. «Структурное поглощение ЧВК Росгвардией — невозможно по определению», — подчеркнул депутат.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что личный состав спецназа «Ахмат» пополнили 170 человек из числа бывших вагнеровцев. Он отметил, что бойцы ЧВК и ранее поступали в чеченские подразделения. «Но сейчас все-таки речь идет о массовом пополнении личного состава», — сказал глава Чечни.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Российские миллиардеры Фридман и Авен пожалели о решении инвестировать в страны Запада. Какие ошибки они совершили?

      Стало известно о разногласиях между польскими наемниками и украинскими военными

      Российский турагент украл миллионы рублей из бюджета и сел в тюрьму за махинации

      Россиянкам назвали самую модную обувь на зиму

      В Конгрессе США заявили об отмытых китайских деньгах на счете Байдена

      В Госдуме назвали фейком вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии

      Известный рэпер переоделся в использованный тампон и рассердил фанаток

      Стали известны подробности дела депутата Заксобрания российского региона

      Нейросети раскрыли личные данные пользователей соцсетей

      Среди пассажиров самолета миллиардера-педофила оказался Кеннеди-младший

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости