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18:54, 18 января 2024Россия

Адам Кадыров прибыл на передовую линию СВО

Глава Чечни Кадыров сообщил, что его сын Адам побывал на передовой линии СВО

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, побывал на передовой линии специальной военной операции (СВО). Об этом Кадыров-старший сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, его сын прибыл на передовую в сопровождении депутата Госдумы Адама Делимханова. Среди прочего, Кадыров-младший вручил награды участвующим в СВО бойцам — из рук обладателя семи наград российские военные получили медали «За отвагу».

«Благодарю (...) Адама (...) за постоянное внимание к нуждам сотрудников чеченских силовых подразделений», — написал в блоге Рамзан Кадыров.

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      Марк Леонов
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