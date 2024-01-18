Адам Кадыров прибыл на передовую линию СВО

Глава Чечни Кадыров сообщил, что его сын Адам побывал на передовой линии СВО

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, побывал на передовой линии специальной военной операции (СВО). Об этом Кадыров-старший сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, его сын прибыл на передовую в сопровождении депутата Госдумы Адама Делимханова. Среди прочего, Кадыров-младший вручил награды участвующим в СВО бойцам — из рук обладателя семи наград российские военные получили медали «За отвагу».

«Благодарю (...) Адама (...) за постоянное внимание к нуждам сотрудников чеченских силовых подразделений», — написал в блоге Рамзан Кадыров.