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13:18, 3 ноября 2023Россия

В Кремле отреагировали на данные о назначении главой ЧВК «Вагнер» сына Пригожина

Песков не располагает данными о назначении сына Пригожина главой ЧВК «Вагнер»

Фото: Александр Река / ТАСС

Кремль не располагает информацией о том, что сын Евгения Пригожина может возглавить ЧВК «Вагнер». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Представитель ЧВК в Пермском крае ранее сообщил, что сын Евгения Пригожина Павел стал главой «Вагнера» в составе Росгвардии. По его словам, в состав ЧВК снова начали набирать добровольцев — тех, кто не находится в местах лишения свободы. Информацию об этом официально власти не подтверждали.

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«Это вопрос не к нам. Это не наша тема, и никакой информацией здесь я не располагаю», — отреагировал на эти данные официальный представитель Кремля.

Павлу Пригожину 25 лет. Согласно неофициальным данным, он унаследовал почти все имущество и активы отца, среди которых акции кейтеринговой компании «Конкорд» и ЧВК «Вагнер».

Пригожин-старший находился на борту бизнес-джета Embraer-135, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург и потерпел крушение 23 августа. На борту воздушного судна находились 10 человек, никого из них спасти не удалось.

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      Анастасия Шейкина
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