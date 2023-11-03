В Кремле отреагировали на данные о назначении главой ЧВК «Вагнер» сына Пригожина

Песков не располагает данными о назначении сына Пригожина главой ЧВК «Вагнер»

Кремль не располагает информацией о том, что сын Евгения Пригожина может возглавить ЧВК «Вагнер». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Представитель ЧВК в Пермском крае ранее сообщил, что сын Евгения Пригожина Павел стал главой «Вагнера» в составе Росгвардии. По его словам, в состав ЧВК снова начали набирать добровольцев — тех, кто не находится в местах лишения свободы. Информацию об этом официально власти не подтверждали.

«Это вопрос не к нам. Это не наша тема, и никакой информацией здесь я не располагаю», — отреагировал на эти данные официальный представитель Кремля.

Павлу Пригожину 25 лет. Согласно неофициальным данным, он унаследовал почти все имущество и активы отца, среди которых акции кейтеринговой компании «Конкорд» и ЧВК «Вагнер».

Пригожин-старший находился на борту бизнес-джета Embraer-135, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург и потерпел крушение 23 августа. На борту воздушного судна находились 10 человек, никого из них спасти не удалось.

