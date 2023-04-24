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12:34, 24 апреля 2023Россия

Песков подтвердил участие сына в спецоперации

Пресс-секретарь президента Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в СВО

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в специальной военной операции на Украине (СВО). Слова представителя Кремля передает РИА Новости.

«Он отслужил в Вооруженных силах в свое время, собственно, свою конституционную обязанность выполнил. Он принял такое решение, он взрослый человек. Да, действительно, он принимал участие в специальной военной операции. Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе», — сказал Песков.

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Ранее о том, что Николай Песков прошел службу в ЧВК, рассказал ее основатель Евгений Пригожин. По его словам, сын пресс-секретаря российского президента отработал на службе «абсолютно нормально».

Позднее Николай Песков подтвердил сообщения о службе в ЧВК «Вагнер» в зоне спецоперации. По его словам, во время службы он совершил подвиг и был награжден медалью «За отвагу».

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Никита Абрамов
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