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20:49, 21 апреля 2023Россия

Пригожин рассказал о службе сына Пескова в ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова отслужил в ЧВК «Вагнер» артиллеристом
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Сын официального представителя Кремля Дмитрия Пескова прошел службу в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин, интервью с ним опубликовал военный корреспондент Александр Симонов в Telegram-канале «Позывной Брюс».

«Из всех моих знакомых один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который прослыл в свое время законченным либералом, своего сына, который часть жизни прожил в Америке, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел и говорит: "забери его простым артиллеристом"», — поделился глава ЧВК.

По словам Пригожина, сын пресс-секретаря российского президента отработал на службе «абсолютно нормально». «По колено в грязи, в говне, на "Урагане". Мало кто об этом знает», — заявил он.

В сентябре 2022 года, после объявления частичной мобилизации в России, Песков опроверг сообщения о том, что его сын Николай отказался явиться в военкомат.

До этого соратники Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) позвонили Николаю Пескову, представившись сотрудниками военкомата. В разговоре они заявили, что он должен явиться в военкомат на следующий день, однако собеседник на записи ответил, что не станет этого делать и будет решать этот вопрос «другим способом».

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Варвара Кошечкина
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