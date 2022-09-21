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Песков опроверг сообщения об отказе сына явиться в военкомат

Песков опроверг сообщения об отказе его сына Николая явиться в военкомат
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что его сын Николай отказался явиться в военкомат. Его комментарий приводит издание «Подъем» в Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что из записи разговора его сына с журналистами вырезали смысловую часть. «У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже», — подчеркнул Песков.

Ранее соратники Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) , ведущие YouTube-канала «Популярная политика» созвонились с Николаем Песковым и представились сотрудниками военкомата. Они заявили сыну представителя Кремля о необходимости явиться туда к десяти утра следующего дня. Их собеседник на записи отвечает, что не намерен этого делать, и будет решать вопрос «другим способом».

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21 сентября президент России Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. В нем глава государства отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

Позже министр обороны Сергей Шойгу перечислил категории граждан, которые будут призываться. Он отметил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также в эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Анна Щербакова
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