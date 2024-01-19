Депутат Госдумы рассказал о воюющем на СВО сыне и раскрыл его звание

Депутат Госдумы Гурулев рассказал о воюющем в зоне проведения СВО сыне

Депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал о воюющем в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сыне. Звание наследника он раскрыл в эфире телеканала «Царьград».

Гурулев отметил, что многие россияне имеют знакомых или родственников, ушедших на спецоперацию. «У меня сын там — старший лейтенант медицинской службы», — пояснил парламентарий.

По словам Гурулева, он знает «приличное количество людей» в Госдуме, чьи сыновья участвуют в СВО. Один из них получил тяжелое ранение и проходит лечение, добавил депутат.

В связи с этим парламентарий признался, что очень хочет, чтобы Россия достигла целей спецоперации. «Это моя страна, страна моих детей, моих внуков», — пояснил он.

Ранее Гурулев объяснил свои слова об «оставшейся гнили» в российском обществе. Он объяснил, что имел в виду не всю оппозицию, а только часть людей, которые предлагают России завершить СВО.