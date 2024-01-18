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19:48, 18 января 2024Россия

Кадыров опубликовал видео с находящимся на передовой сыном Адамом

Глава Чечни Кадыров опубликовал кадры с сыном Адамом, находящимся на передовой

Появились кадры с 16-летним Адамом Кадыровым, сыном главы Чечни Рамзаном Кадыровым, которые были сняты во время посещения передовой специальной военной операции (СВО). Соответствующий ролик опубликовал Кадыров-старший в своем Telegram-канале.

На видео запечатлен Адам Кадыров, стоящий рядом с депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым. На Кадырове-младшем бронежилет, из разгрузки виднеются магазины для оружия.

О прибытии Адама Кадырова на передовую ранее сообщил глава Чечни. По его словам, он прибыл в сопровождении депутата Госдумы Адама Делимханова. Среди прочего, Кадыров-младший вручил награды участвующим в СВО бойцам — из рук обладателя семи наград российские военные получили медали «За отвагу».

Рамзан Кадыров ранее также сообщал, что его сын вместе со своими братьями уже был на фронте, где они взяли в плен несколько солдат Вооруженных сил Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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