Песков заявил о гордости за служившего в ЧВК «Вагнер» сына

Песков заявил о гордости за принявшего участие в СВО на Украине сына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гордится сыном Николаем, который участвовал в специальной военной операции (СВО) на Украине в рядах частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Его слова передает ТАСС.

«Он взрослый мужик уже просто, он не ребенок ему не 18 лет. У него судьба такая очень нелегкая была. Он принял решение и я с уважением к этому отнесся», — заявил представитель Кремля на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Информацию о том, что его сын участвовал в СВО, Песков подтвердил ранее. По словам пресс-секретаря государства, сын выполнил свою конституционную обязанность. О подробностях службы Песков не рассказал, ссылаясь на то, что это не имеет отношения к его работе.

Первым о том, что Николай Песков служил в рядах «Вагнера» сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Он рассказал, что Песков-младший вступил в ЧВК по подложным документам, а его сослуживцы не знали, кем является его отец. Позднее Николай Песков подтвердил эти сообщения. Он также рассказал, что во время службы был награжден медалью «За отвагу».