В Донбассе создали подразделение из отправившихся на фронт депутатов

В Донбассе создали подразделение БАРС «Каскад», куда вошли депутаты Госдумы

В Донбассе было создано подразделение из отправившихся на фронт депутатов Государственной думы. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

В подразделение БАРС «Каскад» вошли депутаты нижней палаты российского парламента, а также заксобраний регионального уровня, которые добровольно отправились на фронт. Командиром подразделения стал полковник Дмитрий Саблин, зампред комитета Госдумы по обороне и лидер «Боевого Братства».

С депутатами также приехал пообщаться секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Он узнал о достигнутых парламентариями результатах, а также поинтересовался условиями несения службы.

10 ноября сообщалось, что Турчак, руководитель исполкома «Единой России» и заместитель секретаря Александр Сидякин вместе с депутатами Госдумы Артемом Туровым и Артемом Бичаевым попали под обстрел в Луганской народной республике. Уточнялось, что никто не пострадал.

После начала в России частичной мобилизации спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов поехать в зону спецоперации. По его словам, все, кто соответствует требованиям призыва, должны отправиться на СВО.