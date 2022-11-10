Российские депутаты попали под обстрел в ЛНР

Секретарь генсовета «Единой России» Турчак вместе с депутатами попал под обстрел в ЛНР

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель исполкома партии и заместитель секретаря Александр Сидякин вместе с депутатами Госдумы Артемом Туровым и Артемом Бичаевым попали под обстрел в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

«Коллеги выходили на связь. Действительно, попали под обстрел. Ехали с передовой в ЛНР, где передавали спецтехнику военным. Все в порядке, никто не пострадал», — объяснили в пресс-службе партии.

В свою очередь, Сидякин сообщил агентству, что после обстрела все депутаты остались живы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали против российских бойцов запрещенные кассетные боеприпасы. По его словам, это не первый факт использования подобного рода вооружений.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР.

