Кадыров сообщил об использовании ВСУ кассетных боеприпасов

Кадыров заявил, что ВСУ использовали кассетные боеприпасы против российских бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали против российских бойцов запрещенные кассетные боеприпасы. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Эти факты Запад не увидит. Про такое международные правозащитники не будут кричать на каждом углу Гааги. Украинские фашисты используют запрещенные кассетные боеприпасы», — написал политик.

Он объяснил, что российские военнослужащие попали под обстрел подобных ракет в окрестностях Марьинки. Такие боеприпасы, продолжил Кадыров, разрываются в небе, после чего на землю падает множество игл. Глава Чечни добавил, что это не первый факт использования этих бомб.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что Украина потребовала от США и стран Европы кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы. Там подчеркнули, что в США запрещено их экспортировать.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).