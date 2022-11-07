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12:05, 7 ноября 2022Россия

Кадыров сообщил об использовании ВСУ кассетных боеприпасов

Кадыров заявил, что ВСУ использовали кассетные боеприпасы против российских бойцов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали против российских бойцов запрещенные кассетные боеприпасы. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Эти факты Запад не увидит. Про такое международные правозащитники не будут кричать на каждом углу Гааги. Украинские фашисты используют запрещенные кассетные боеприпасы», — написал политик.

Он объяснил, что российские военнослужащие попали под обстрел подобных ракет в окрестностях Марьинки. Такие боеприпасы, продолжил Кадыров, разрываются в небе, после чего на землю падает множество игл. Глава Чечни добавил, что это не первый факт использования этих бомб.

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Ранее издание Foreign Policy сообщило, что Украина потребовала от США и стран Европы кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы. Там подчеркнули, что в США запрещено их экспортировать.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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