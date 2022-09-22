Володин призвал депутатов поехать в зону спецоперации

Спикер Госдумы Володин: у депутатов нет брони, чтобы не ехать в зону спецоперации

Депутаты Госдумы, которые соответствуют требованиям частичной мобилизации, должны отправиться в зону проведения спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, депутаты Госдумы не имеют никакой брони, чтобы не участвовать в спецоперации. «Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции», — призвал коллег Володин.

Володин отметил, что в Донбассе уже находятся некоторые парламентарии. Он привел в пример депутатов Госдумы Виктора Водолацкого, Дмитрия Саблина, Ахмеда Догаева и Адама Делимханова, возглавляющего добровольцев из Чечни.

В мае Володин заявлял, что депутаты Госдумы могут быть командированы в Донбасс только в том случае, если соответствующее обращение поступит от Минобороны России или Росгвардии. При этом спикер подчеркнул, что чиновникам прежде всего нужно принимать законодательные решения, призванные помочь всем участникам спецоперации.

8 сентября губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев пожаловался, что не может отправиться в зону проведения спецоперации на Украине из-за отсутствия возможности бросить свой пост. Россияне захотели помочь политику и создали петицию с просьбой отпустить политика в Донбасс.