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Володин назвал условие для отправки депутатов Госдумы в Донбасс

Володин заявил, что депутатов ГД могут командировать в Донбасс при обращении Минобороны

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Депутаты Государственной Думы могут быть командированы в Донбасс только в том случае, если соответствующее обращение поступит от Министерства обороны России или Росгвардии. Такое условие назвал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает во вторник, 17 мая, ТАСС.

По данным Володина, многие из депутатов Госдумы уже находятся на Донбассе. Он пояснил, что там побывали парламентарии Адам Делимханов, Дмитрий Саблин и Виктор Водолацкий.

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Кроме того, спикер Госдумы назвал имена парламентариев, которые хотели бы отправиться в Донбасс. Однако, по мнению Володина, депутатам и руководителям думских комитетов прежде всего нужно принимать законодательные решения, призванные помочь всем участникам спецоперации.

Володин также призвал коллег выстраивать эффективную работу как «в зале пленарного заседания, так и с избирателями».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Анна Щербакова
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