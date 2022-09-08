Российский губернатор пожаловался на невозможность стать участником СВО

Губернатор Дегтярев заявил, что стал бы участником спецоперации, но не может бросить пост

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев пожаловался, что не может стать участником специальной военной операции на Украине из-за отсутствия возможности бросить свой пост. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы региона, в крае уже формируются два именных контрактных батальона, которые примут участие в спецоперации на Украине. Семьям военнослужащих оказывают максимальную поддержку, добавил он. «Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя — у меня бронь из-за губернаторства», — подчеркнул Дегтярев.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты Государственной Думы могут быть командированы в Донбасс только в том случае, если соответствующее обращение поступит от Министерства обороны России или Росгвардии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).