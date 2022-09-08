Российский губернатор пожаловался на невозможность стать участником СВО
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев пожаловался, что не может стать участником специальной военной операции на Украине из-за отсутствия возможности бросить свой пост. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы региона, в крае уже формируются два именных контрактных батальона, которые примут участие в спецоперации на Украине. Семьям военнослужащих оказывают максимальную поддержку, добавил он. «Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя — у меня бронь из-за губернаторства», — подчеркнул Дегтярев.
Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты Государственной Думы могут быть командированы в Донбасс только в том случае, если соответствующее обращение поступит от Министерства обороны России или Росгвардии.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).