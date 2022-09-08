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Российский губернатор пожаловался на невозможность стать участником СВО

Губернатор Дегтярев заявил, что стал бы участником спецоперации, но не может бросить пост

Фото: Государственная дума / Globallookpress.com

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев пожаловался, что не может стать участником специальной военной операции на Украине из-за отсутствия возможности бросить свой пост. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы региона, в крае уже формируются два именных контрактных батальона, которые примут участие в спецоперации на Украине. Семьям военнослужащих оказывают максимальную поддержку, добавил он. «Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя — у меня бронь из-за губернаторства», — подчеркнул Дегтярев.

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Сергей Истомин
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