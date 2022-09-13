Володин сообщил об отправке депутатов Госдумы в Донбасс

Володин сообщил об отправке в Донбасс депутатов Делимханова, Саблина и Водолацкого

Депутаты Госдумы Виктор Водолацкий, Дмитрий Саблин и Адам Делимханов были отправлены в командировку в Донбасс. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин во время открытия осенней сессии. Прямая трансляции заседания прошла на сайте Госдумы.

Володин уточнил, что Саблин занимается координацией взаимодействия российских властей с Донецкой народной республикой (ДНР). Там же в командировке находится депутат Делимханов. Володацкий, в свою очередь, уехал на территорию Луганской народной республики (ЛНР).

В мае Володин заявлял, что депутаты Госдумы могут быть командированы в Донбасс только в том случае, если соответствующее обращение поступит от Минобороны России или Росгвардии. При этом спикер подчеркнул, что чиновникам прежде всего нужно принимать законодательные решения, призванные помочь всем участникам спецоперации.