Евгений Пригожин подтвердил участие сына в СВО

RTVI: сын Евгения Пригожина Павел участвует в СВО

Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин подтвердил, что его сын, который служит в составе частной военной компании «Вагнер», принимает участие в боевых действиях в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал RTVI.

«Да, он участвует в СВО, но я не вижу необходимости раскрывать подробности, какие задачи выполняет. Приезжайте на Донбасс, сами у него спросите», — ответил Пригожин запрос редакции.

Ранее предприниматель рассказал, что его сын Павел в 18 лет прошел срочную службу в армии. Через месяц после ее окончания он отправился на войну в Сирию.