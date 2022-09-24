Евгений Пригожин подтвердил участие сына в СВО
RTVI: сын Евгения Пригожина Павел участвует в СВО
Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин подтвердил, что его сын, который служит в составе частной военной компании «Вагнер», принимает участие в боевых действиях в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал RTVI.
«Да, он участвует в СВО, но я не вижу необходимости раскрывать подробности, какие задачи выполняет. Приезжайте на Донбасс, сами у него спросите», — ответил Пригожин запрос редакции.
Ранее предприниматель рассказал, что его сын Павел в 18 лет прошел срочную службу в армии. Через месяц после ее окончания он отправился на войну в Сирию.