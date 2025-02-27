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10:37, 27 февраля 2025Россия

Несовершеннолетний сын Кадырова получил новую медаль

Глава Чечни Кадыров: Адаму Кадырову вручена медаль «Почетный гость Ливии»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил новую награду. Об этом сообщил Кадыров-старший в Telegram.

По словам Рамзана Кадырова, его несовершеннолетний сын стал участником переговоров с представителями арабских государств в Египте, и во время мероприятия Адаму Кадырову вручили очередную медаль — «почетный гость Ливии». Кадыров-старший добавил, что награда свидетельствует, что его 17-летний сын заслужил доверие высокого уровня и сделал значительный вклад в международное сотрудничество.

Посещал ли Адам Кадыров Ливию, или медаль предполагает совершение поездки в эту страну в будущем, не уточняется.

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Адам Кадыров награжден целым рядом орденов и медалей, среди которых орден «Трудовая доблесть России», звание Героя Чечни, орден «За служение религии Ислам» и другие.

Также Адаму Кадырову передали на хранение орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского, выданный ему имамом Шамилем во время Кавказской войны в XIX веке.

ЖЗЛ
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