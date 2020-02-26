Популярная плюс-сайз-модель сцедила молоко на камеру

Видео: ashleygraham / Instagram

Популярная плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм поделилась видео, на котором она сцеживает молоко в такси. Ролик был опубликован в ее Instagram-stories.

На размещенных кадрах 32-летняя Грэм запечатлена в расстегнутой полосатой рубашке с обнаженной грудью. Она снимает процесс сцеживания молока с помощью молокоотсоса в салоне автомобиля. «Первое сцеживание в Uber. Немного неловко», — подписала пост знаменитость.

В феврале плюс-сайз-модель уже оголяла грудь на камеру. Грэм опубликовала фотографию, на которой она кормит грудью новорожденного ребенка. В серии из двух кадров она сидит в кофейне и держит на руках сына Исаака. На ней — белый свитшот марки Fear Of God, а на мальчике — плюшевый коричневый костюм. Свой пост модель подписала смайлами, означающими «кофе с молоком».

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