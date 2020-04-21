Украинская плюс-сайз-модель снялась в рекламе бренда нижнего белья

Плюс-сайз-модели приняли участие в рекламной кампании американского бодипозитивного бренда нижнего белья Parade. Серия снимков появилась в Instagram-аккаунте марки, пишет Daily Mail.

На опубликованных кадрах модели разного телосложения позируют у бассейна в нижнем белье новой коллекции бренда, получившей название Dreaming of Summer. Стоимость комплектов в линейке составляет 9-10 долларов (около 750 рублей).

Так, например, на одном из снимков запечатлены украинская модель Ганна Богдан (Ganna Bogdan) в розовых трусах и зеленой футболке и плюс-сайз-модель Матисса (Matisse) в оранжевых трусах и кроп-топе того же цвета.

Отмечается, что, помимо полных моделей, в съемке приняли участие и покупатели марки, в числе которых были трансвеститы.

Gently smizing and reminding you to stay 6 feet away. 🙃 @yomatisse wears the Re:Play Boyshort in Spritz and @ganna_bogdan wears the Re:Play Cheeky in Floatie. Link in bio to shop. Фото опубликовано @parade

По словам генерального директора Parade Ками Теллез (Kami Tellez), рекламная кампания была снята еще до вспышки коронавируса. Теллез рассказала журналистам, что указанной съемкой ей было важно донести до покупателей бодипозитивный посыл марки. «Мы считаем, что все женщины — активные, свободные и яркие, поэтому они заслуживают самого лучшего нижнего белья», — отметила она.

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Автором съемки выступила популярный фотограф Дария Кобаяши Ритч (Daria Kobayashi Ritch), которая ранее сотрудничала с такими мировыми брендами, как Marc Jacobs, Nike, H&M и Opening Ceremony, а также снимала для изданий I-D, Interview, GQ и Vogue Russia.

В феврале участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст снялась в нижнем белье в окружении полных женщин для рекламной кампании собственного бренда Skims. В съемке также приняли участие полная манекенщица Кирстен Синклер (Kyrsten Sinclair) и модель плюс-сайз Соланж ван Дорн (Solange van Doorn).

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