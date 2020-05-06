Модели устроили дефиле в купальниках во дворах своих домов во время изоляции

Популярные модели устроили дефиле в купальнике во дворах своих домов во время самоизоляции в рамках проекта CR Runway With amfAR. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В благотворительном онлайн-показе, размещенном на YouTube, приняли участие Карли Клосс, Винни Харлоу, Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Эшли Грэм и другие. Виртуальное шоу организовала бывший главный редактор французской версии журнала Vogue Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld).

Каждая модель выходила на импровизированный подиум в собственной одежде. Например, Алессандра Амбросио надела слитный купальник бронзового цвета и повязала на талии пестрый платок, а плюс-сайз-модель Эшли Грэм прошлась в белом бикини и черной рубашке. Стелла Максвелл снялась в разноцветных лосинах Versace, черной куртке-косухе и босоножках на высоком каблуке, в то время как Винни Харлоу продемонстрировала фиолетовое платье с глубоким вырезом.

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«Это все не только ради веселья, но и для того, чтобы собрать деньги для великих дел», — прокомментировала Ройтфельд и отметила, что на сегодняшний день ее кумирами являются врачи и медсестры, сражающиеся с пандемией коронавируса. Свои речи в поддержку шоу на камеру произнесли также предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст, дизайнеры Александр Ван и Диана фон Фюрстенберг. Полученные средства организаторы направят в медицинские учреждения на борьбу с COVID-19.

В апреле застрявшие в изоляции из-за вспышки коронавируса модели принялись ходить по дому в купальниках и фотографироваться для своих социальных сетей. Например, модель и инфлюенсер Эбби Дауз (Abby Dowse) поделилась снимком в купальном костюме бренда Oh Polly белого цвета с открытым животом. Похожий кадр в таком же бикини лилового цвета в своем Instagram-аккаунте разместила австралийская модель Лора Эми (Laura Amy).

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