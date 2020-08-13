Роналду выложил фото с невестой в купальнике и заставил фанатов завидовать

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил в своем Instagram-аккаунте фото с невестой Джорджиной Родригес в купальнике, чем вызвал реакцию у пользователей сети.

Роналду и Родригес попозировали на яхте. «Рад разделить эти прекрасные моменты с тобой», — подписал пост 35-летний футболист. Фотография заставила фанатов позавидовать жизни спортсмена. «Жаль, что я не могу жить так же», «Такими я бы хотела видеть идеальные отношения», — писали они.

8 августа Роналду впервые за десять лет не попал в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Ювентус» уступил французскому «Лиону» в двухматчевом противостоянии.

Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей футболиста от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео. В 2018 году стало известно об их помолвке.