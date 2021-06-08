Премию «Муз-ТВ» проверят на ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор проверит церемонию вручения музыкальной премии канала «Муз-ТВ» на наличие в ней пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным издания, регулятор усмотрел ЛГБТ-пропаганду и решил проанализировать записи эфира из-за эпатажного наряда блогера Дани Милохина в виде половины женского платья и мужского костюма, а также из-за эффектного появления певца Филиппа Киркорова. Он появился на церемонии вместе с рэпером Давой (Давидом Манукяном) на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин с цветами в руках.

Регулятор намерен проверить на предмет соответствия российским законам не только запись эфира, но и саму церемонию. В сообщении ведомства говорится, что на афишах премии было указано, что мероприятие подходит для лиц старше шести лет, тогда как информация, признанная пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, может распространяться только среди совершеннолетних.

Ранее российских звезд, посетивших музыкальную премию «Муз-ТВ», высмеял телеведущий Иван Ургант. Например, рэпера Моргенштерна, который въехал на сцену на инвалидной коляске, и Киркорова, чье появление вместе с Манукяном в сети сравнили со свадьбой.