Популярный комик рассказал о хандре из-за участия в шоу «Игра» на ТНТ

Комик Алексей Щербаков признался, что у него бывает хандра из-за участия в шоу «Игра»

Популярный российский комик, участник шоу «Игра» на ТНТ Алексей Щербаков признался, что время от времени испытывает хандру. Об этом он сообщил в разговоре со стендапером Ильей Соболевым для YouTube-канала Glamour Russia.

«Надо, на самом деле, просто взять и подумать: “А **** [почему] тебе грустно?” (...) Хандра, все понятно. У меня еще бывает, когда “Игра” на ТНТ, понимаешь? Короче, надо выделить время на себя. Мы же для себя почти не живем», — поделился он.

Соболев рассказал, что тоже иногда может грустить. По словам комика, в таком состоянии он может провести одну неделю или две. «Играю в компьютер, пытаюсь что-то читать. Иногда просто не получается, и грущу», — отметил он.

Ранее в интервью журналисту Юрию Дудю стендапер Слава Комиссаренко заявил, что некоторые артисты участвуют в комедийном шоу «Игра» на ТНТ не по своей воле. «На ТНТ есть так называемся корпоративная культура, когда ты являешься частью телеканала и ты поддерживаешь проект этого телеканала», — сообщил он.

2 ноября сообщалось, что руководство телеканала ТНТ решило приостановить шоу «Игра». В пресс-службе телеканала объяснили, что такое решение приняли из-за пандемии коронавируса. Уточнялось, что съемки перенесли на более поздний срок, чтобы не подвергать риску зрителей, артистов и создателей программы.

Ранее шоу «Игра» раскритиковал руководитель и ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков. Он обвинил создателей программы в плагиате, назвав их проект калькой КВН.